De nouveaux chefs dans les cabinets politiques à Longueuil

Il y a changement de garde dans les cabinets politiques de la Ville de Longueuil. La mairesse Catherine Fournier a perdu, il y a quelques semaines son chef de cabinet qu’elle avait choisi il y a un peu plus d’un an. Simon Therrien-Denis a quitté pour des fonctions au niveau provincial. Il vient d’être remplacé (par intérim) par Louis-Philippe Prévost, un proche de Catherine Fournier, ayant entre autres travaillé à son bureau de coté lorsqu’elle était députée. , Nicolas Jasmin a été nommé conseiller politique, lui était à la permanence du Parti politique de la mairesse. Également au cours des dernières semaines, Andréanne Comeau-Aubé est devenue conseillère politique au cabinet de la mairesse, tout comme Karine Novelle. Caroline Macret a été nommée conseillère politique aux communications, Juliane Cimon occupe les fonctions d’adjointe à la mairesse, Sébastien Cyr est nommée conseiller politique aux affaires publiques tandis que Véronique Lalande qui a été de la dernière campagne électorale de Catherine Fournier ainsi que présidente du parti politique de la mairesse devient conseillère aux affaires publiques, relations gouvernementales et communications. Catherine Légaré a récemment été nommée coordonnatrice aux communications tandis que Camille Desrosiers Lafrenière, qui est en poste depuis un an, le demeure à titre d’attachée de presse. Louise Levac, ancienne présidente de la Société historique du Marigot occupe elle aussi depuis un an, le poste de conseillère au cabinet de Catherine Fournier.

Opposition

Les changements au cabinet politique du chef de l’opposition de Longueuil et seul élu de l’opposition, Jacques Lemire sont aussi nombreux. Brigitte Mercier a récemment quitté ses fonctions de directrice de cabinet de l’opposition. La semaine dernière c’est l’ancien chef de cabinet de la mairesse de Brossard, Yves J Lemire qui est entré en fonction au cabinet de l’Opposition. Les responsables des communications se sont également succédés depuis 13 mois passant de Raphaelle Harvey à Chantale Baar puis ce fut Erika Marchand qui a rempli le poste jusqu’à tout récemment alors que c’est maintenant Laurence Laberge, une ancienne candidate lors des dernières élections municipales qui occupe le poste.