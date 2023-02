Le DG du Réseau de transport de Longueuil quitte son poste

L’actuel directeur général du Réseau de transport de la Rive-Sud, le bouchervillois Michel Veilleux, a annoncé mercredi dernier, au conseil d’administration de l’organisme, qu’il quitterait d’ici quelques semaines ses fonctions au RTL pour relever de nouveaux défis. « Je quitte l’autobus du RTL, mais ce n’est pas mon dernier arrêt, je compte bien poursuivre ma route » a indiqué Michel Veilleux sur les réseaux sociaux.

Parmi les projets qu’il a menés à bien au cours des sept dernières années on retiendra notamment le plan stratégique Vision 2025, la modernisation de l’organisation et son adaptation à la nouvelle gouvernance métropolitaine. Il aura su aussi mobiliser les équipes durant la pandémie alors que le RTL a pu maintenir un niveau de service adéquat malgré des baisses d’achalandage. Des négociations serrées sont actuellement en cours avec deux groupes d’employés pour le renouvellement de conventions collectives.

Le RTL entamera sous peu le processus de comblement du poste. A noter qu’un autre poste sera aussi à combler car la conseillère municipale de Boucherville, Magalie Queval a également indiqué la semaine dernière qu’elle quittait son poste au Conseil d’administration du réseau de transport, elle qui y siégeait depuis plus de sept ans.