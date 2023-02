La bibliothèque de Sainte-Julie participe au Grand concours Gagnez à visiter votre biblio !

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie participe au Grand concours Gagnez à visiter votre biblio ! qui se tiendra du 12 au 25 février 2023 inclusivement. Cette initiative vise notamment à rappeler que les bibliothèques sont des lieux vivants à redécouvrir.



Pour remercier les citoyens de fréquenter la bibliothèque ou pour les inciter à y faire un tour, le Grand concours invite la population à partir à la recherche de billets d’or et à s’inscrire en ligne au grandconcoursbiblio.ca.



Pour la bibliothèque de Sainte-Julie, les participantes et les participants courent la chance de gagner un repas avec Patricia Paquin au restaurant Chez Cheval et une sélection d’objets promotionnels dédicacés. C’est un prix bien spécial développé par l’artiste en personne pour faire rayonner la culture québécoise. Ceci permettra également au gagnant de passer un moment hors du commun grâce au Grand concours. En plus de cela, des iPads et des cartes-cadeaux chez Leslibraires.ca, Rabais Campus et Chocolats Favoris sont à gagner en remplissant le formulaire en ligne. Un nouveau billet d’or sera caché chaque jour dans la bibliothèque, pour toute la durée du concours.



À propos du concours



Le Grand concours : Gagnez à visiter votre biblio ! est organisé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec BIBLIOPRESTO, Bibliothèques et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Pour plus de détails quant aux modalités du concours : www.grandconcoursbiblio.ca .