Assemblée générale du Parti Québécois de Verchères

Le Parti Québécois de Verchères a tenu son Assem-blée générale annuelle le dimanche 12 février 2023. C’est dans un esprit de continuité que l’ensemble de son exécutif a été réélu unanimement avec comme président, pour une cinquième année de suite, monsieur Bruno Lavoie.

« Notre parti est en très bonne santé dans Verchères avec plus de 1 200 membres et un financement, en 2022, qui a dépassé l’objectif demandé par plus de 24 % », a affirmé le président.

Le Parti Québécois, selon lui, en plus d’avoir un membership de plus en plus jeune, voit revenir des gens qui avaient abandonné le parti et qui se sont rendus compte, au fil des ans, que le parti, fondé par René Lévesque, demeure la seule option pour les souverainis-tes et les vrais progressistes. « Ici, dans Verchères, à preuve que l’on voit cette nouvelle dynamique, nous comptons dans notre exécutif un ancien candidat d’Option nationale, une ancienne candidate de Québec solidaire et un membre fondateur de ce même parti », a jouté M. Lavoie.

Au cours de cette assemblée générale, les membres présents ont pu entendre les députés du Bloc Québécois de Montarville et de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, MM. Stéphane Bergeron et Xavier Barsalou-Duval, ainsi que le candidat de Verchères à la dernière élection, M. Cédric Gagnon-Ducharme, présenter leur vision respective de la situation politique actuelle au Québec. « Selon ces trois politiciens, tous les espoirs sont permis pour l’élection de 2026, car les Québécois sont en train de se rendre compte des limites du nationalisme de la CAQ. De plus, gardons en tête que notre parti est toujours le 2e choix pour la majorité d’entre eux. En résumé, on se prépare déjà pour le prochain scrutin et l’on entend bien reprendre la circonscription de Verchères », a renchéri le pré-sident de l’exécutif local.

Pour l’année qui s’amorce, l’agenda du PQ de Verchères est fort chargé. « Nous serons présents en grand nombre lors du Conseil national de mars prochain à Sherbrooke et nous entendons bien faire part de nos positions face à différents dossiers touchant notre comté tel le développement de l’industrie de la logistique, la problématique du logement et du transport en particulier », a conclu Bruno Lavoie.