900 lampadaires de rue, à Varennes, contribueront à l’économie d’énergie

Varennes tamisera l’éclairage de rue la nuit pour contribuer à un programme d’économie d’énergie.

Hilo, une filiale d’Hydro-Québec, s’associe à la Ville de Varennes pour un projet-pilote de réduction de l’éclairage de rue lors des pointes hivernales. Ainsi, à la suite d’une période d’essai concluante, la luminosité de près de 900 lampadaires à DEL sur le territoire de la municipalité est réduite de 50 % depuis le 25 janvier dernier et ce, du coucher au lever du soleil. Cette diminution s’accentuera légèrement lors des défis Hilo le matin (de 6h au lever du soleil) et le soir (du coucher du soleil à 21h). Ces défis se produisent lorsque la demande d’électricité atteint son maximum et que le réseau d’Hydro-Québec est extrêmement sollicité – lors d’un hiver normal, on peut compter jusqu’à trente défis Hilo pour une centaines d’heures au maximum.



Le projet-pilote a pour but d’évaluer l’impact réel de cette initiative sur l’effort collectif de réduction de la consommation d’énergie en période de grande demande sur le réseau électrique. Contrairement aux citoyens qui prennent part aux défis Hilo, Varennes ne recevra aucune récompense en argent ni rémunération en échange de sa participation volontaire.



« Pour nous, il est clair que les municipalités jouent un rôle essentiel vers la transition énergétique », explique Martin Damphousse, maire de Varennes. « Ce n’est pas seulement aux citoyens ou aux entreprises de faire leur part. On est un des beaux modèles pour, entre autres, l’électrification des transports avec l’installation des bornes de recharge, les luminaires à DEL et toutes les autres initiatives », ajoute-t-il.



Pour Hilo et Hydro-Québec, l’objectif du projet-pilote est de valider si cette modulation de l’éclairage public constitue un moyen efficace et acceptable de réduire la demande sur le réseau électrique. Si les résultats à Varennes sont significatifs, il serait possible d’étendre le projet à d’autres municipalités.