Laurent Duvernay-Tardif et Mylène Paquette invitent les élèves à persévérer!

« Si j’ai réussi à me dépasser, c’est d’abord parce que je m’y suis engagée, mais c’est surtout parce que j’étais bien entourée! », a lancé la porte-parole des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en Montérégie, Mylène Paquette, lors du lancement de cette semaine bien spéciale qui se tiendra partout au Québec jusqu’au 17 février prochain.

La mi-février est une période de l’année scolaire où les jeunes peuvent ressentir une baisse d’énergie et de motivation, et c’est pour cette raison que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées à ce moment-là.

« Les Journées de la persévérance scolaire en Montérégie représentent une occasion unique pour l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) de mobiliser l’ensemble des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes », a mentionné Chantal Denis, directrice générale de l’IRCM, qui orchestre cet événement. « Ces journées constituent une continuité de tous les efforts accomplis durant l’année par les intervenants composant l’entourage des jeunes. Ensemble, poursuivons nos efforts pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie. »

Rappelons que la porte-parole régionale, Mylène Paquette, est la première navigatrice à avoir traversé seule l’océan Atlantique Nord à la rame en 2013 et elle met depuis plusieurs années son expérience à profit afin d’inspirer et d’aider les jeunes à trouver le courage d’aller au bout de leurs rêves, notamment en obtenant le support nécessaire auprès de leur entourage.

Puisque la persévérance scolaire est une affaire d’équipe, Mylène Paquette peut aussi compter sur le bien connu joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill, Laurent Duvernay-Tardif, qui est pour sa part porte-parole national depuis 2018. « Nous n’avons peut-être pas toujours la chance d’atteindre nos objectifs, mais nous avons toujours le pouvoir de tirer des leçons de nos expériences », a-t-il souligné.







Inscriptions au : www.irc-monteregie.ca



Jeudi 16 février – PerséVERT

Tous sont invités à s’habiller en vert, en signe d’adhésion à l’importance de la persévérance scolaire.

• de 10 h à 12 h : Webinaire avec Richard Robillard, Éric Massé, Mélanie Ouellet et Jean-Frédéric Martin. La persévérance du jeune est influencée par celle des adultes et de l’ensemble de son entourage (En virtuel).

• 13 h 30 à 14 h 30 : Seule en mer, ensemble à l’aventure – Activité avec la porte-parole, Mylène Paquette (En virtuel).

Vendredi 17 février, de 10 h à 12 h : Atelier 2 | La conciliation études-travail et le rôle de l’entourage, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges et POSA Source des Monts (En virtuel).