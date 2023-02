Conférence : des racines ancrées profondément dans notre terre

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) vous invite à la découverte de nos racines françaises en Amérique, importées de France dès le début de la modeste colonie de Nouvelle-France, au 16e siècle, pour s’ancrer profondément dans la terre québécoise. Faites connaissance avec ceux et celles qui ont planté ces racines chez nous, qu’ils soient missionnaires, coureurs des bois ou politiciens. Apprenez comment ces racines ont survécu aux transformations qui ont marqué notre histoire et se sont épanouies jusqu’à aujourd’hui.

Le conférencier invité est Richard Morel, diplômé en géographie humaine, non seulement un passionné de géographie et de tourisme, mais également un amoureux de l’histoire et de la francophonie qui sait raconter l’histoire de notre coin de pays avec vivacité et intelligence.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 22 février à 19h30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la SHIP, 5 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.