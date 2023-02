Une nouvelle série d’expositions à la Galerie 50

La Ville de Boucherville est ravie d’enfin pouvoir dévoiler les artistes et les collectifs qui exposeront du 17 février au 13 août prochains à la Galerie 500, laquelle est située à l’intérieur du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville).



Une série d’expositions qui investit et transforme l’espace public

La Galerie 500 soutient l’art local et ses différentes formes d’expression en exposant le travail d’artistes bouchervillois provenant des principales disciplines en arts visuels. À travers un parcours artistique, le public est invité à explorer les œuvres de ces artistes et à poser une réflexion sur l’art.



Cette saison, la galerie accueillera les expositions Colle, papier, ciseaux de Martine Forest, Collectif de Vocation en Art! du Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-d’Youville, Expressions de Carole Dufresne et ses élèves de l’Atelier des arts visuels,

Que le théâtre te soit chanté de Céline Lozeau, L’art du partage au fil du temps de la

FADOQ de Boucherville qui célèbre ses 50 ans d’existence et À vol d’oiseau de Ginette Gutkin.



Le public est invité au vernissage de cette nouvelle série d’expositions le 17 février, de 17 h à 19 h. Bienvenue à tous!



Heures d’ouverture de la Galerie 500 (entrée libre)

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30

Jours fériés : fermé



Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8651

culture-patrimoine@boucherville.ca

boucherville.ca/expositions