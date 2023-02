Une subvention de 13 M$ de Québec en pédiatrie à l’Hôpital Pierre-Boucher

Le 2 février dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu’un financement non récurrent de 13 millions $ a été octroyé au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est afin de réaliser les travaux d’aménagement entourant l’ajout d’un complexe modulaire qui accueillera l’unité de médecine de jour et des services ambulatoires spécialisés de pédiatrie à l’Hôpital Pierre-Boucher.

À cette occasion, le ministre a précisé que le nouveau complexe modulaire devrait être livré en décembre prochain et sera connecté à l’établissement hospitalier de Longueuil. Il comptera 1 600 mètres carrés et abritera dix-neuf salles d’examens, trois salles de consultations et d’entrevues et trois bureaux pour le personnel clinique.

M. Dubé a jouté qu’on y trouvera également une unité de médecine de jour pédiatrique de dix places séparées entre elles, afin d’avoir de l’intimité et pour répondre aux normes de prévention et de contrôle des infections. Le complexe inclura aussi des cliniques ambulatoires spécialisées, ainsi qu’une salle d’évaluation des mouvements.

Le ministre de la Santé a également souligné le premier anniversaire du Centre régional spécialisé pédiatrique, qui a ouvert ses portes à l’automne 2021. Celui-ci a été mis en place à la suite de la reconnaissance accordée à l’Hôpital Pierre-Boucher, en 2019, ce qui lui a permis d’offrir des services spécialisés en pédiatrie et en périnatalité à portée régionale, c’est-à-dire de niveau 2B.

« L’ajout de ce nouveau complexe modulaire viendra soutenir le centre régional spécialisé en pédiatrie dans ses efforts pour mieux répondre aux besoins des familles de la Rive-Sud, grâce à l’ajout d’espaces essentiels pour assurer une meilleure prestation de soins », mentionné en terminant Christian Dubé.