Trois plongeurs du Club Mustang iront aux Jeux du Québec

Trois plongeurs du Club Mustang de Boucherville participeront aux prochains Jeux du Québec. Marianne Bisson et Éléonore Fiset, de Varennes, et Émile Côté, de Montréal, représenteront la Rive-Sud.

Ces trois plongeurs ont été sélectionnés à l’issue de la finale régionale des Jeux du Québec qui se tenait le 29 janvier à Brossard. Éléonore a alors remporté la médaille d’argent au 1 m et la médaille de bronze au 3 m, dans la catégorie Filles B. Marianne a décroché la médaille d’argent au 3 m et la 4e position au 1 m, dans la catégorie Filles C.

Mentionnons aussi que la fin de semaine précédente, à la première compétition de la saison sur le circuit Espoir provincial tenue à Brossard, Marianne a gagné sa première médaille d’or au tremplin de 3 m et la médaille de bronze à la tour de 5 m.