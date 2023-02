Aéroport de Saint-Hubert: Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile saluent l’annonce de DASH-L et suivent le dossier de près

À la suite de l’annonce conjointe de DASH-L et de la Ville de Longueuil visant à assurer un développement aéroportuaire positif et un vivre-ensemble harmonieux avec la population de la région, les villes de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand se réjouissent des avancées dans ce dossier, notamment en ce qui concerne l’interdiction des vols de nuit commerciaux de 23 h à 6 h à compter de 2024. Néanmoins, les villes continueront de suivre le dossier de près, particulièrement en raison des nuisances importantes avérées pour leurs citoyens et l’impact de la circulation sur l’autoroute 30.



« Nous saluons l’annonce de l’interdiction des vols de nuit à l’aéroport de Saint-Hubert à compter de 2024, mais du travail reste à faire. L’étude acoustique démontre que nos citoyens subissent réellement des nuisances et nous comptons nous assurer que les recommandations qui ont été formulées soient respectées. Le développement de l’aéroport doit se faire de concert avec les municipalités limitrophes. Depuis plusieurs mois, nous faisons pression auprès de l’administration de l’aéroport pour que les choses changent. Les dernières annonces faites par DASH-L montrent que l’alliance des trois villes apporte des résultats. Nous continuons les discussions à l’aide des recommandations de nos citoyens experts siégeant au comité du corridor aérien et nous sommes résolus à ce que DASH-L implante des mesures afin que le développement des activités de l’aéroport se fasse dans le respect de la qualité de vie de nos citoyens », ont précisé les maires Mario Lemay, Ludovic Grisé Farand et Yves Lessard



Rappelons qu’au printemps 2022, les trois villes se sont associées afin de recueillir les commentaires et préoccupations de leurs citoyens concernant l’Aéroport de Saint-Hubert. Cette consultation a été menée dans le cadre des travaux du comité de travail sur le corridor aérien, auquel participent notamment des élus des trois villes et des citoyens ayant des connaissances dans ce domaine. Les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation ont servi à bonifier le mémoire qui a été déposé lors des audiences publiques qui ont été organisées en mai 2022 par le député de Longueuil–Saint-Hubert, M. Denis Trudel, et la Ville de Longueuil. En parallèle, une étude acoustique a été menée par les villes de Sainte-Julie et Saint-Bruno-de-Montarville pour quantifier les nuisances subies par les citoyens. Les résultats de l’étude acoustique démontrent d’ailleurs des niveaux au-delà des seuls recommandés par les instances pertinentes. La nuit, le bruit dépasse dans certains cas le seuil de l’OMS et est suffisant pour réveiller quelqu’un qui dort tandis que de jour, le bruit est suffisant pour couvrir la parole dans certains secteurs.