« Tout le Québec est touché au cœur par ce drame… » – La ministre de la Famille, Suzanne Roy

Il n’y a pas de mots pour décrire la tragédie survenue le 8 février dernier à Laval… Dès l’annonce de la tragédie, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, est allée sur place afin d’offrir son soutien aux éducatrices, aux familles et aux enfants qui ont été affectés par les événements.

« Le Québec s’unit aujourd’hui face au drame épouvantable qui vient de survenir à Laval », a-t-elle mentionné sur sa page Facebook, quelques heures après le triste événement qui a créé un état de choc dans toute la province et même ailleurs au pays.

« Mes premières pensées vont évidemment aux familles, aux enfants, à leurs proches et aux employés de la Garderie éducative Sainte-Rose. Nous serons là pour vous soutenir. Les différents acteurs du milieu se mobilisent afin de relocaliser les enfants. »

« Les services d’urgence ont également fait preuve d’efficacité, d’empathie et d’humanisme face à cette tragédie sans nom qui les affecte aussi, car ce sont des pères et des mères. C’est important de voir que la nation québécoise se serre les coudes dans les moments les plus difficiles », a ajouté la ministre.

Le lendemain, elle a publié des photos des gestes de solidarité qui ont été posés par les gens ébranlés par ce geste incompréhensible.

« Soyons bienveillants les uns envers les autres. Je suis touchée de voir notre réseau de services de garde éducatifs à l’enfance s’unir afin de soutenir les personnes affectées par ce drame. L’initiative de mettre un drapeau blanc et un toutou à l’avant des portes montre toute la force et la solidarité de notre réseau. Mon cœur est avec chacune des personnes touchées par cette tragédie », a conclu Suzanne Roy, secouée par ces infanticides.