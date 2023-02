Un policier d’expérience nommé chef du service de police de l’agglomération de Longueuil

C’est un policier d’expérience, Patrick Bélanger, qui devient le nouveau directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), pour une durée de 5 ans. Le SPAL assure la sécurité sur le territoire de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville.

Titulaire d’une maîtrise en administration publique, Patrick Bélanger est actuellement directeur adjoint au sein du SPAL. Cumulant 32 ans d’expérience dans le domaine policier et 20 ans en gestion au sein de la Sûreté du Québec, dont plusieurs fonctions de niveau stratégique, opérationnel et administratif, il est reconnu comme un agent de changement axé avant tout sur la collaboration. Son entrée en poste à titre de directeur du SPAL est prévue le 20 février. Sa nomination fait évidemment suite au départ, en décembre dernier du directeur Fady Dagher qui a quitté ses fonctions à la tête du service de police de l’agglomération pour accepter le poste de directeur de police au SPVM.