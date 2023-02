Le parti de la mairesse de Longueuil ciblé pour ne pas avoir déclaré des dépenses électorales

Le parti Coalition Longueuil, de la mairesse Catherine Fournier vient d’être identifié par le Directeur général des élections du Québec car il n’a pas déclaré les dépenses électorales liées à une soirée de financement avec des humoristes qui s’est déroulée durant la campagne électorale de 2021. Le Parti aurait payé plusieurs humoristes pour leurs prestations mais n’aurait pas déclaré la dépense dans le rapport au DGE.

C’est une enquête du Journal de Montréal, publiée mardi dernier, qui a permis de révéler cette information. Le quotidien rapporte que la formation politique de la mairesse a organisé cet événement le 27 octobre 2021 au Théâtre de la ville de Longueuil. Durant la soirée, les humoristes Stéphane Fallu, Simon Delisle, Martin Petit et Mario Jean, de même que Sylvain Larocque, se sont produits en spectacle. Or, Coalition Longueuil aurait dû ajouter les dépenses entourant l’événement dans le rapport fait à Élections Québec à la fin de l’élection, ce qui n’a pas été fait.

Mais en déclarant cette dépense, une autre infraction aurait été commise par la formation politique, qui aurait alors dépassé la limite de dépenses d’un peu plus de 157 000$ fixée pour chaque formation politique.

Le DGE doit statuer sur la suite à donner à cette infraction.