Un premier roman pour Jean-Yves Rheault

Le Bouchervillois Jean-Louis Meyers vient de publier un premier roman : Insomnie, tapis volant et prière exaucée aux Éditions Du Panthéon.

Dans ce journal intime rétrospectif, il revisite, grâce à son tapis volant, les pans de son passé à travers les générations, faisant découvrir l’évolution du Québec au fil d’un XXe siècle pour le moins mouvementé et un début de siècle tourmenté et incertain. Grâce à son alter ego de fiction, l’auteur dresse une galerie des paysages saisissants et des portraits hauts en couleur qui ont parsemé son parcours. En toile de fond de son récit, l’hommage à la nation québécoise qui a su faire valoir sa singularité en tant que nation francophone en Amérique du Nord.

L’avis de l’éditeur

Quelle douce idée que celle d’un tapis volant pour voyager de l’instant présent, aux souvenirs… L’évasion est à la fois dans les réminiscences, et dans les pages !



Extrait

« Trois heures du matin, je ne dors plus. Inutile d’essayer de me rendormir, peine perdue, car je connais la raison de mon insomnie. Il faut dire que cela fait quelques années que je suis insomniaque. Mais cette fois-ci, c’est tout simplement le souvenir d’Edmond qui, au milieu de la nuit, me réveille. Mon esprit, tel un tapis volant, me conduit en février de l’an 1975, rue Aberdeen où je le rejoins pour une longue promenade sous la neige comme nous en avons l’habitude.