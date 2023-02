Le froid ne freine pas les plaisirs d’hiver à Varennes

Malgré le froid sibérien qui a frappé le Québec le week end dernier, plusieurs familles de Varennes ont pris leur courage à deux mains (ou deux mitaines) pour participer aux Plaisirs d’hiver et aux nombreuses activités qui y étaient offertes.

Vendredi et samedi, quelques braves seulement ont mis le nez dehors, malgré un thermomètre qui affichait moins 27 degrés alors que des jeux étaient offerts au parc Pré Vert tels que des jeux d’hébertisme, des jeux de kermesse, des structures gonflables, de la trottinette des neiges, une petite butte à glisser avec prêt de tapis-luge, de la tire sur neige et une aire de repos chauffée.

Par contre dimanche, avec une température beaucoup plus clémente, ce sont des dizaines de familles réparties entre le parc du Pré-Vert et la pente à glisser du parc Saint-Charles qui ont enfin profité pleinement des plaisirs d’hiver. Tandis que des skis de fond et des tubes pour glisser étaient disponibles au parc Saint-Charles, les amateurs de plein air ont pu emprunter des patins, des raquettes, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbikes) et des trottinettes des neiges au parc du Pré-Vert. Le service de prêt gratuit d’équipement était offert par la Ville.