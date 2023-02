Suzanne Roy, la nouvelle ministre de la Montérégie définit ses priorités

Élue députée de la circonscription de Verchères en octobre dernier Suzanne Roy doit, depuis, cent jours, porter plusieurs chapeaux car non seulement elle a été nommée ministre de la Famille mais elle est aussi la ministre responsable de la Montérégie. « J’aime ce rôle car il me permet de toucher à tous les ministères. J’ai rencontré la semaine dernière les préfets de toutes les MRC du territoire. Les besoins et attentes sont nombreux mais tout le dossier de la mobilité demeure au haut de la liste. L’environnement est également une autre priorité pour moi et pour la région sans oublier que la Montérégie est en quelque sorte le grenier du Québec. Je suis là pour écouter et pour contribuer à faire bouger les choses » a indiqué en entrevue la semaine dernière la nouvelle ministre. Dans Verchères, je vais rencontrer tous les maires et mairesses car je souhaite maintenir une proximité et être à l’écoute » Et lorsqu’elle remet son chapeau de ministre de la Famille, Suzanne Roy avoue que les défis sont grands. « Nous voulons compléter le réseau de service de garde dans l’ensemble de la province ce qui veut dire ajouter 37,000 places, convertir 55,000 places privées en places subventionnées en plus de dénicher environ 18,000 éducatrices. « Oui c’est un chantier important c’est pourquoi nous devons faire mieux et être meilleur »