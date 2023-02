Un programme de subvention en 2023 pour la revitalisation du Vieux-Boucherville

La Ville de Boucherville annonce que son programme de subvention pour la revitalisation du Vieux-Boucherville est de retour cette année. Ce programme permet aux résidents du Vieux-Boucherville d’obtenir une aide financière pour procéder à la rénovation d’immeubles ayant été construits avant 1960. Son objectif est de mettre en valeur le patrimoine bâti, de contribuer à la conservation des immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale significative et de préserver les biens patrimoniaux de la ville de Boucherville.

Dépôt des demandes

L’enveloppe budgétaire totale pour la mise en œuvre de ce programme d’aide financière est de 96 000 $ pour l’année 2023 et la date limite pour le dépôt des demandes est le 31 mars 2023.

Pour prendre connaissance du règlement complet, connaître les immeubles et les travaux admissibles, ainsi que tous les détails relatifs à ce programme, il est possible de consulter le boucherville.ca/restaurationpatrimoniale.

Si une demande d’aide financière est effectuée dans le cadre de ce programme de revitalisation, mais que celle-ci est également admissible au programme de restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, la demande ne sera pas retenue.

Renseignements : Service du patrimoine et de l’architecture. 450 449-8100, poste 8041

subvention.patrimoine@boucherville.ca