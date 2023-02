Le siège social de Rona demeure à Boucherville

Le quincaillier Rona annonce qu’elle redevient une entreprise indépendante à la suite de son acquisition par Sycamore Partners, alors que les magasins Lowe’s seront convertis graduellement à l’enseigne Rona. En novembre dernier, les enseignes Rona et Réno-Dépôt avaient changé de mains une fois de plus, six ans après l’acquisition par la société américaine Lowe’s. Le siège social de l’organisation demeurera à Boucherville. Le réseau de Rona compte plus de 375 points de vente.