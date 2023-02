Le quartier Fatima ne sera finalement pas annexé au comté de Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères

La Commission fédérale de délimitation des circonscriptions électorales a finalement décidé de ne pas toucher aux limites des circonscriptions fédérales de Longueuil-Saint-Hubert et de Pierre-Boucher-Les-patriotes-Verchères « Ainsi la vision de transférer le quartier Fatima de Longueuil du côté de Boucherville pour rééquilibrer le nombre d’électeur est abandonné, ce quartier dans le secteur est de Longueuil appartenant définitivement et façon historique à Longueuil.

La révision de la carte électorale de l’ensemble du pays présentée en juillet 2022 comprenait entre autres ce transfert d’une partie du secteur Fatima à Longueuil vers la circonscription électorale de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères soit de Boucherville à Contrecœur en passant par Calixa-Lavallée et même Saint-Mathieu-de-Beloeil.



Plusieurs intervenants dont les deux députés bloquistes qui représentent ces mêmes comtés se sont opposés à ce transfert, arguant que le secteur est indissociable de la ville de Longueuil et a peu de liens avec la nouvelle circonscription.