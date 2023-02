TAXON LAZARE TRIO au Cabaret Lion d’Or

D’un blanc laboratoire, TAXON LAZARE promet le 6 février prochain à 19 h 30 au Cabaret Lion d’Or une recharge curative d’ocytocine avec leur musique haute en couleurs, encrée dans l’émotion psychotropique. Leur premier opus éponyme, sorti en novembre 2022 sur Hecto, est parsemé de multiples influences modernes, avec une solide fondation dans la tradition du Organ Trio, espèce qu’on croyait éteinte à l’image de l’animal qui a inspiré leur nom, mais qu’on redécouvre ici bien vivante.



Se joignant au groupe pour cette exaltation de l’hypothalamus, le jazzman Yannick Rieu au sax ténor, le trompettiste David Carbonneau et Charles Papasoff au sax baryton complètent la gamme effervescente de cette jaspure musicale, signée TAXON LAZARE.



Taxon Lazare est un trio composé du Bouchervillois Michaël Cotnoir (guitare), Simon Côté-Lapointe (clavier) et Jonathan Gagné (batterie). Le groupe propose une version 2.0 de l’organ trio traditionnel en intégrant des influences et sonorités modernes. De la rencontre de ces trois musiciens accomplis émerge une musique accessible de haut niveau qui accorde une place centrale au groove. Parfois viennent se joindre à eux une trompette (David Carbonneau) et un saxophone baryton À la suite d’une année de recherche et de création, le groupe a enregistré TAXON LAZARE, leur premier album durant le printemps 2022 pour immortaliser le résultat unique de leur processus. En résulte un opus de dix pièces originales qui garde les couleurs du style hard bop tout en combinant un jazz plus européen avec des influences funk, gospel… et même jazz de la Nouvelle-Orléans. https://hecto.xyz/taxon-lazare/



Une sélection de Capsules d’audace filmées par Marie-Hélène Panisset ainsi qu’une lecture en sarrau de textes scientifiques habilleront cette soirée à la rencontre de l’hormone de l’amour.