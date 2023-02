Les Twins de passage à l’école De Mortagne

L’école secondaire De Mortagne a récemment accueilli Les Twins, un duo de frères danseurs-chorégraphes, chanteurs, acteurs et mannequins français qui pratiquent le New Style, un style composant les danses du Hip-hop.

Les Twins, de renommée internationale, ont brillé sur scène aux côtés de Beyoncé, Jay-Z, Missy Elliott et Dr. Dre, entre autres, en plus d’être devenus célèbres en tant que juges de la compétition de danse télévisée Révolution. Récemment, ils ont amorcé une tournée nord-américaine des écoles afin de sensibiliser les enfants et les adolescents aux bienfaits de la danse pour leur santé mentale. Ils ont trouvé dans la danse un exutoire précieux en commençant à danser dans les rues de Paris à 13 ans, et ils transmettent les bienfaits de leur art depuis longtemps déjà.

Grâce à la danse, le duo encourage les jeunes à ne pas renoncer devant un défi même lorsqu’ils ne se croient pas capables de le surmonter. Selon les Twins, apprendre à surmonter les défis qui jalonneront leur vie contribue à réduire la stigmatisation.

À la suite de leur performance, les frères se sont rendus au gymnase où ils ont joué une joute de basketball avec les élèves du volet sport-études. Ceux-ci s’en souviendront longtemps!