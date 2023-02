Urgences : un nouvel outil plus précis de la situation dans les hôpitaux

La situation dans les urgences s’est quelque peu calmée depuis quelques semaines et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a récemment annoncé le lancement d’un nouvel outil d’information qui est disponible au Québec.ca/SituationUrgences. Celui-ci est destiné à la population afin de fournir un portrait plus précis de la situation dans les urgences des hôpitaux du Québec.

Lors du lancement officiel, le ministre a souligné qu’à la suite de la mise en place de la cellule de crise et de l’implantation de nouvelles mesures destinées à diminuer la pression sur les urgences, la situation commençait à montrer des signes d’amélioration.

Il a ajouté que plusieurs résultats concrets ont pu être constatés au cours des dernières semaines. Par exemple, entre le 4 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, le nombre de visites ambulatoires, soit le nombre de personnes qui arrivent par leurs propres moyens à l’urgence et non en ambulance, est passé de plus de 7 500 à 5 600 quotidiennement. De plus, l’attente moyenne avant de voir un médecin est pour sa part passée de 3 h 12 à 2 h 16.

En ce qui concerne l’outil, l’un des objectifs est d’informer les Québécois quant aux alternatives à l’urgence, comme la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un appel au 811.

Ainsi donc, pour chaque urgence, les patients pourront connaître le nombre de personnes à l’urgence, le nombre de personnes qui attendent de voir un médecin, la durée moyenne de séjour pour un patient en salle d’attente (ambulatoire), la durée moyenne de séjour pour un patient qui attend sur une civière et ils pourront également connaître le taux d’occupation des civières.

Christian Dubé a précisé que le délai d’attente moyen avant de voir un médecin s’ajoutera dans quelques semaines à titre d’indicateur complémentaire pour informer la population, ainsi que le délai d’attente au 811. Il a aussi fait savoir que les données seront mises à jour chaque heure, à l’exception des durées moyennes de séjour, qui le seront sur une base quotidienne.

« De nombreux efforts sont encore à faire pour améliorer la situation de manière durable, mais je demeure persuadé que nous sommes sur la bonne voie », a conclu le ministre.