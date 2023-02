Lancement des activités de la 25e édition du Défi OSEntreprendre dans la MRC

Dans le cadre de la 25e édition du Défi OSEntreprendre, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville invite toute la communauté entrepreneuriale à venir découvrir les nouvelles entreprises qui se sont lancées en affaires au cours de la dernière année et à participer à trois activités.



Le mardi 21 février, à 18 h, au Centre communautaire de Verchères, vous aurez l’occasion de rencontrer les nouveaux entrepreneurs de Calixa-Lavallée, Contrecœur et Verchères. Cet événement est organisé par Rues Principales Verchères et le Quartier des Affaires en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la Caisse Desjardins des Patriotes. Inscription gratuite obligatoire.



Le mardi 28 février, à 17 h, à l’espace coworking Hedhofis à Sainte-Julie, les nouvelles entreprises de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes seront présentées. L’événement est organisé par l’AGA Saint-Amable, la CCIRS et la CCMSB en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la Caisse Desjardins des Patriotes. Inscription gratuite obligatoire.



Le jeudi 30 mars, à 17 h, au Bistro V à Varennes aura lieu la 25e édition du gala local du Défi OSEntreprendre qui permettra de connaître les meilleures entreprises qui ont débuté leurs activités cette année dans la région dans chacune des catégories déterminées par le concours. L’événement est organisé par la MRC en collaboration avec l’ensemble des acteurs économiques de la région. Inscription gratuite obligatoire.



« La MRC de Marguerite-D’Youville est très heureuse de contribuer à la réalisation de ces événements avec l’ensemble des partenaires dans le but de faire la promotion de l’entrepreneuriat. Ce milieu regorge de belles initiatives, de gens inspirants et motivés qui contribuent chaque jour à faire vibrer cette fibre entrepreneuriale sur notre territoire. Le Défi OSEnteprendre constitue un excellent tremplin vers le succès pour toutes les entreprises et nous les invitons à participer en grand nombre. Bonne chance à tous! », mentionne le préfet de la MRC, M. Martin Damphousse.



Rendez-vous sur le site Internet du Défi OSEntreprendre pour connaître tous les détails et critères d’admissibilité ou pour vous inscrire d’ici le 14 mars 2023. Vous avez des questions ? Communiquez avec le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville au 450 583-3303.