Bientôt la fin des vols de nuit à l’aéroport de Saint-Hubert

Une entente visant à assurer un développement aéroportuaire positif et un vivre-ensemble harmonieux avec la population de la région a été annoncée jeudi dernier pas la Ville de Longueuil et l’administration de l’aéroport de Saint-Hubert. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche visant un développement aéroportuaire en concordance avec les meilleures pratiques d’acceptabilité sociale.



L’entente prévoit interdire les vols de nuit commerciaux de 23 h à 6 h, sauf exceptions, mettre en place un système de suivi du climat sonore, participer à la Table des partenaires chargée d’élaborer la vision du développement de la zone d’innovation aérospatiale et le plan particulier d’urbanisme (PPU) conséquent, oeuvrer de concert pour cibler 500 000 mètres carrés de terrains appartenant à l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert (YHU) pouvant être consacrés au développement de la zone d’innovation aérospatiale et travailler à l’atteinte des objectifs du Plan climat de la Ville de Longueuil visant la carboneutralité en 2050.

Il faut préciser que les vols de nuits étaient surtout alimentés par la compagnie Chrono aviation qui s’était d’ailleurs engagé à cesser ses vols à compter de 2024.