La pente à glisser est toujours un lieu populaire en hiver à Sainte-Julie, alors que les jeunes en profitent pour s’amuser entre amis et en famille, mais les 28 et 29 janvier dernier, l’endroit s’est métamorphosé, surtout dans la soirée de samedi, pour accueillir des centaines de participants lors de la plus récente édition des Julievernales. Voici quelques souvenirs de cette grande activité familiale!