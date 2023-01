Une exposition en hommage aux gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale

Liliane Keeler présente à l’espace café du Café centre d’art de Boucherville l’exposition Lacrimosa (jours de larmes) qui remémore les personnes décédées pendant la Première Guerre mondiale et celles qui ont survécu, marquées à jamais par la guerre.

Les peintures en grisaille évoquent des lieux mélancoliques et déstabilisants où le temps s’est arrêté, et transcendent les traces d’un souvenir en lien avec le concept de condition humaine que ce soit l’angoisse, la désolation ou la mort.

L’exposition rend hommage à son grand-père William Wesley Keeler qui a servi en Grande Bretagne et en France. Diplômée de l’UQAM, Liliane Keeler détient un baccalauréat en arts plastiques et en histoire de l’art. Son travail a été présenté au Canada, en France et en Argentine. L’exposition se poursuit jusqu’au 26 février.