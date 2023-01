Une petite tannante de Varennes, au petit écran en février

L’émission « Les petits tannants » animée par Pierre Hébert est de retour pour une deuxième saison sur les ondes de Radio-Canada depuis le début de janvier et vous pourrez y voir une jeune varennoise lors de la diffusion de l’épisode du 10 février prochain.



La jeune Rachel Cyr, 5 ans, ainsi que ses parents y ont participé. La vidéo transmise aux recherchistes de l’émission a été retenue suite à la réception de près de 2500 candidatures. Rachel est passée en entrevue en juin dernier et a finalement été retenue parmi les 30 enfants qui participeront à l’émission.

La maman, Lorrie Anne Thouin a grandi à Varennes avec ses parents et aujourd’hui elle ‘y vis avec son mari et ses trois enfants dont la future vedette du petit écran, Rachel.