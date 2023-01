Les gens d’affaires de Boucherville se souhaitent une bonne année

L’Association des gens d’affaires de Boucherville tenait, jeudi soir dernier, son premier événement de l’année, la traditionnelle Poignée de main du maire de Boucherville.

Près d’une centaine de convives ont répondu à l’invitation, à l’hôtel de Ville, et en ont profité pour rencontrer le maire Jean Martel plusieurs conseillers municipaux ainsi que le président de l’AGAB Guillaume Dubois, les membres du conseil d’administration et de nombreux membres de l’association. L’AGAB et son nouveau directeur Michel Marot planchent actuellement sur les prochaines activités à venir dont plusieurs activités de réseautage dont le traditionnel et toujours fort couru tournoi de golf. Le concours d’excellence quant à lui de retour en 2024.

Sur la photo, de gauche à droite Charles Desmarteau, éditeur du journal La Relève et gouverneur de l’AGAB, Raouf Absi et Josée Bissonnette, conseillers municipaux, Sylvain Casavant, D.G de TVRS, Jacqueline Boubane, conseillère, Jean Martel, maire de Boucherville, Francois Laramée (La Relève) Michel Marot, DG de l’AGAB, Roger Maisonneuve, directeur-général de la Ville, Benoit Prud’homme, gouverneur de l’AGAB et Anne Barabé, conseillère municipale. (Photo Robert Laflamme)