Le comité logement Rive-Sud manifeste pour un meilleur financement

Le Comité logement Rive-Sud qui représente les locataires de l’agglomération de Longueuil appuyé par le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ), a dénoncé la semaine dernière l’inaccessibilité du Tribunal administratif du logement (TAL) et ses pratiques qui trop souvent désavantagent les locataires. C’est sous le thème de « Dring dring?!, le TAL ne répond pas! » que les locataires ont manifesté à Longueuil leur mécontentement et demandent que Québec finance adéquatement le TAL et que ce dernier respecte sa mission d’information.

Caroline Vohl du Comité logement Rive-Sud rappelle « qu’il est souvent quasi-impossible de joindre par téléphone des agent.es du TAL, les locataires attendant parfois plus d’une heure sans réussir à parler à quelqu’un, ne pouvant pas se présenter sans rendez-vous, pour lesquels il faut aussi attendre, parfois des semaines ». C’est sans compter le manque d’assistance des juges et greffiers pour toutes les personnes qui ne sont pas représentées par un avocat lors de leur audience. Le Comité logement Rive-Sud rappelle que le TAL (anciennement la Régie du logement) fut créée en 1977, pour garantir « des relations non seulement harmonieuses, mais également équitables » entre propriétaires et locataires.. Ce n’est pas pour rien que depuis le début de cette crise les demandes d’aide ont augmenté de 134% au service d’information juridique du Comité logement Rive-Sud.