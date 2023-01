La piste de ski de fond vandalisée au Parc National des Iles de Boucherville

La nouvelle neige reçue au cours des derniers jours a permis de redonner aux amateurs de ski de fond des pistes en bon état, au parc National des Iles de Boucherville mais il en a été autrement en fin de semaine dernière.

La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) a dû fermer tout le tronçon de sa piste de ski de fond de l’Ile de la Commune car un véhicule s’est introduit illégalement dans le parc dans la nuit de samedi et dimanche dernier. Les vandales ont traversé le pont qui enjambe le Grand chenal et ils se sont amusés à rouler dans la piste de ski de fond qui ceinturent l’Ile de la Commune. Le tracé avait été à ce point saccagé que les employés de la SEPAQ ont mis près de trois jours pour refaire le tracé et remettre en état la piste. Selon le directeur du parc Cédric Landuydt il s’agit d’un incident isolé qui peut tout de même survenir une ou deux fois par hiver. Les caméras de surveillance auraient cependant capté le véhicule des vandales et une enquête serait actuellement en cours.