Inscriptions jusqu’au 6 février pour participer au Défi J’arrête, j’y gagne!

On compte 13,3 % de fumeurs au Québec, ce qui représente près d’un million de personnes. C’est pour cette raison que le Défi J’arrête, j’y gagne! est de retour pour une 24e année consécutive afin d’inviter les personnes qui fument et souhaitent écraser à s’engager à ne pas fumer pendant six semaines, soit du 6 février au 19 mars prochains.

« Il est bien connu que les fumeurs rechutent entre autres parce qu’ils retournent à la cigarette comme bouée de sauvetage pour atténuer les inconforts liés au stress, aux envies de fumer et au manque de nicotine », explique le pharmacien Alexandre Chagnon, directeur du nanoprogramme en santé numérique de l’Université Laval et porte-parole du Défi.

« Arrêter de fumer, c’est possible avec du soutien Il est primordial de les guider vers les bons outils pour faire face à ces obstacles si on veut qu’ils réussissent leur démarche de cessation. Le pharmacien reste le professionnel de la santé de proximité qui est tout désigné pour les appuyer. »

Il ajoute qu’en plus de pouvoir compter sur la force du groupe alors que des milliers de personnes au Québec relèveront le Défi en même temps, les participants bénéficieront aussi d’une panoplie d’éléments de soutien gratuit pendant et après les six semaines, soit le site Web defitabac.ca et un dossier personnel accessible à l’inscription; des courriels d’encouragement; les communautés Facebook et Instagram; les services J’arrête, gratuits et confidentiels (en personne, aux centres d’abandon du tabagisme, par téléphone au 1 866 J’arrête, en ligne sur J’arrête (quebecsanstabac.ca) ou par texto via le Service de messagerie texte pour arrêter le tabac (SMAT).

Il est à noter que, afin d’ajouter à leur motivation, un grand prix de 5 000 $ en argent, offert par le Défi, sera tiré parmi tous ceux ayant réussi à ne pas fumer pendant les six semaines. Les inscriptions à defitabac.ca auront lieu jusqu’au 6 février.









Les bienfaits d’arrêter de fumer





Après seulement 20 minutes

– Votre pouls ralentit et votre tension artérielle revient lentement à la normale.

– Votre circulation sanguine s’améliore: vos mains et vos pieds sont déjà moins froids.

Après 8 heures

– La totalité du monoxyde de carbone que contenait votre dernière cigarette a quitté votre système sanguin.

– La concentration d’oxygène que contient votre sang revient lentement à la normale.

Après 24 heures

– Le risque de crise cardiaque est déjà moins grand que lorsque vous fumiez.

– La nicotine commence lentement à être évacuée de votre organisme.

Après 48 heures

– Vos terminaisons nerveuses recommencent lentement à se régénérer.

– Votre odorat et votre goût renaissent. Manger est plus agréable… Tout est tellement plus savoureux!

Après 2 semaines et jusqu’à 3 mois

– Faire de l’exercice est plus facile car vos poumons se mettent à mieux fonctionner.

– Chez certaines personnes, la capacité respiratoire peut s’accroître de 30 %, à condition d’avoir cessé avant l’apparition de dommages irréversibles au système respiratoire.

– Si vous êtes enceinte et que vous avez cessé de fumer trois mois avant la conception, vos risques de donner naissance à un bébé de faible poids sont comparables à ceux d’une non-fumeuse.

Après 9 mois et jusqu’à 1 an

– Les cils vibratiles de vos poumons se sont régénérés. Ils facilitent l’évacuation de substances étrangères et protègent mieux vos poumons des maladies. Finis la toux persistante, les rhumes à répétition et l’essoufflement!

– Après 1 an, vous pouvez crier victoire: vous êtes un non-fumeur! Mais attention, vous devrez rester sur vos gardes et apprendre à reconnaître les situations qui pourraient vous inciter à recommencer un jour.

Après 1 an et plus

– Chez les ex-fumeuses, les risques de souffrir d’un cancer du col de l’utérus diminuent et deviennent équivalents aux risques chez les non-fumeuses.

– Les risques de maladies cardiaques chutent de moitié après un an et deviennent comparables à ceux d’un non-fumeur après 10 à 15 ans.

– Les risques de contracter un cancer de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, des reins ou du pancréas continuent à baisser.

– Après 10 ans sans tabac, vous courez deux fois moins de risques de mourir du cancer du poumon. Vos poumons redeviendront sains avec le temps, sauf si vous souffrez d’emphysème.