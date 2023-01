La santé dentaire de nos animaux : à ne pas négliger!

Saviez-vous que les maladies bucco-dentaires sont l’un des principaux problèmes de santé rencontrés chez les animaux de compagnie ?



Si ces problèmes dentaires paraissent inoffensifs, ils peuvent créer beaucoup d’inconforts, des douleurs sévères et même occasionner des maladies et infections qui se propagent partout dans l’organisme, par le sang. Chez Proanima, il n’est pas rare que nous devions arracher toutes les dents d’un chien en raison d’une très mauvaise hygiène.

Vous avez parfois un léger mal de dent ? Imaginez la douleur ressentie par un animal lorsque toutes ses dents sont abîmées, infectées, rongées par le tartre ou la carie dentaire, et ne tenant plus qu’à un fil. Plusieurs animaux vont manger leurs croquettes sans les mastiquer car leurs dents les font trop souffrir. Ces exemples ne sont malheureusement pas des cas d’exception. Être un bon propriétaire n’est pas seulement de bien éduquer son animal mais aussi de prendre soin de sa santé. Tout comme les vaccins et vermifuges que nous devons donner annuellement à nos animaux, un examen dentaire (réalisé lors de l’examen vétérinaire annuel) et les soins dentaires sont très importants.



En plus d’assurer le bien-être de son animal, il est préférable d’éviter d’attendre avant de s’occuper des soins dentaires. Cela ne ferait qu’empirer la situation et arriver à l’étape du détartrage, bien plus onéreux qu’un simple brossage de dent.



Afin d’assurer une bonne santé dentaire chez votre animal, voici quelques conseils :

• Privilégiez une alimentaire dite «dentaire». Évitez de donner seulement de la nourriture en canne qui n’a aucun effet sur les dents. Il est possible de trouver autant ce type de nourriture chez le vétérinaire que dans les boutiques d’animaux.

• Faites un brossage de dents régulièrement (voir la technique ci-bas).

• Allez annuellement chez votre vétérinaire pour un examen dentaire lors de l’examen général de votre animal. Ce suivi permettra d’évaluer la situation et d’agir rapidement en cas de problème. Un détartrage pourrait être effectué quelques fois dans la vie d’un animal pour maintenir une bonne santé buccale de manière préventive ou pour traiter des problèmes de manière rapide dans le meilleur intérêt de votre animal.

Tout comme chez l’humain, le brossage des dents prévient le tartre, mais ne peut pas le retirer. Il est donc nécessaire de vérifier auprès d’un vétérinaire l’intervention qui convient le mieux pour votre animal. Le fameux brossage de dents peut paraitre épeurant, mais est très simple à faire lorsque ses étapes sont suivies :

• Utilisez une brosse à dents et un dentifrice spécifique aux animaux.

• Avant d’utiliser la brosse à dents, manipulez fréquemment la gueule de votre animal à l’aide de votre doigt et récompensez-le.

• Ensuite, ajoutez une petite quantité de dentifrice sur votre doigt et massez les gencives et les dents.

• Finalement, intégrez la brosse à dents et brossez délicatement sans trop de pression.

• Idéalement, brossez les dents de votre animal tous les jours.

En résumé, la santé dentaire est un aspect souvent négligé des propriétaires. Assurez-vous de faire les suivis et les soins préventifs afin d’éviter des années de souffrance à votre animal.