Important projet de 80 nouvelles places en CPE dans la région au stationnement incitatif Sainte-Julie

L’annonce de nouvelles places en Centre de la petite enfance (CPE) est toujours la bienvenue puisqu’elles sont très en demande. La particularité de ce projet, qui sera piloté par le CPE Julie-Soleil, c’est qu’en raison de son emplacement au cœur d’un stationnement incitatif, les 80 places à venir s’adresseront autant aux parents de Sainte-Julie que des villes voisines, car il sera possible de laisser son enfant à la garderie puis de partir travailler à Montréal en empruntant le transport collectif à proximité.

Les places en CPE sont très convoitées et rares, comme l’a souligné Natasha Czech, parent et présidente du conseil d’administration du CPE Julie-Soleil lors de la conférence de presse. Elle a dû attendre deux ans avant de trouver une place pour ses deux enfants et elle connaît plusieurs nouvelles mères de familles qui n’ont pas pu retourner travailler en « présentiel » après la pandémie parce qu’elles n’ont pas encore trouvé de solution.

La quatrième installation à venir du CPE Julie-Soleil offrira donc 80 places, dont 20 pour les poupons de 0 à 18 mois, alors qu’il y aura aussi des services offerts pour les enfants ayant des besoins particuliers. Le projet est estimé à près de 3 millions de dollars et permettra la création de 15 emplois. Pour les parents en attente, il faudra toutefois être encore patients parce que la construction devrait prendre 24 mois, selon la directrice générale, France Mayeu.

Alors qu’elle était mairesse de Sainte-Julie, un des projets majeurs de Suzanne Roy sur son territoire était la venue d’un stationnement incitatif de près de 1 000 places, puisqu’elle croyait fermement à la nécessité du transport collectif. Dès la construction de l’infrastructure, une réserve foncière a été créée dans le but d’accueillir un CPE à cet endroit. C’est donc avec un large sourire qu’elle a pu procéder enfin à cette annonce, cette fois à titre de ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a pour sa part confirmé que ce projet espéré était planifié de longue date. « La Ville a travaillé très fort avec ses partenaires afin d’offrir à ses citoyens de nouvelles places en CPE. Lorsque le stationnement incitatif a été construit, nous avions déjà prévu avec l’Agence métropolitaine de Transport et le ministère des Transports du Québec l’implantation d’un CPE à cet endroit, qui permettrait notamment aux usagers du transport collectif de laisser leurs enfants à la garderie avant de prendre l’autobus. »

Il est à noter en terminant que le CPE Julie-Soleil fera l’acquisition du terrain actuellement détenu par le ministère des Transports du Québec par l’entremise de la Ville de Sainte-Julie afin que le projet puisse rapidement démarrer.