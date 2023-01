700 joueuses se sont affrontées au tournoi de ringuette de Boucherville

Après deux ans d’absence, la 36e édition du tournoi de ringuette de Boucherville est revenue en force du 17 au 22 janvier derniers au Centre des glaces Gilles-Chabot. Tout près de 700 joueuses de tous les âges provenant de différentes régions du Québec ont participé à cet événement tant attendu!



Des matchs excitants et plusieurs finales en fusillade ont permis à certaines équipes de Boucherville de se démarquer du lot! L’équipe Benjamine A s’en est tirée avec la médaille d’or alors que les équipes Novice A, Junior B et Intermédiaire B s’en sont sorties avec la médaille d’argent. Le maire de Boucherville, Jean Martel, et la mairesse suppléante de Varennes, Geneviève Labrecque, étaient d’ailleurs sur place pour encourager les équipes et pour la remise de médailles.