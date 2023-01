Une nouvelle entente avec les Canadiens et des résultats plus qu’encourageants pour Joël Teasdale

Plusieurs joueurs du Rocket de Laval ont été rappelés avec les Canadiens de Montréal en raison de la longue liste de blessés du Tricolore et les nouveaux venus font parler d’eux depuis quelques temps. Un de ceux qui pourrait bientôt être à son tour sur la sellette, c’est le joueur originaire de Sainte-Julie, Joël Teasdale.

L’ailier gauche de 23 ans a connu son lot de malchances depuis ses débuts professionnels avec le Rocket de Laval en août 2019, alors qu’une déchirure ligamentaire au genou droit, combinée à la pandémie, l’a tenu à l’écart de la glace pendant un an et demi.

Il a effectué un retour en février 2021 et il s’est rapidement imposé, tant offensivement que défensivement, mais le 23 avril 2021, en tentant de récupérer la rondelle le long de la bande, il a reçu une mise en échec percutante qui l’a blessé au… genou droit, encore une fois!

À chaque fois qu’il est revenu au jeu à la suite de ses deux blessures, il affichait une bonne attitude et ne ressentait aucune crainte puisque son style de jeu n’avait pas changé du tout; il n’avait pas peur d’aller dans les coins et de s’engager physiquement devant le but.

Bon, disons presque sans crainte, car il a par la suite changé son numéro 14 pour le 24, une petite superstition puisqu’il s’est blessé deux fois au genou alors qu’il portait le numéro 14…

Depuis, tout semble indiquer que le joueur de 6 pieds et 203 livres est sur une lancée car, le 18 décembre dernier, il a propulsé le Rocket de Laval dans une victoire de 4 à 1 contre les Monsters de Cleveland avec deux buts. Il est à noter que c’était la première fois cette saison que l’attaquant inscrivait un doublé dans un même match.

Puis, le 20 janvier dernier, Teasdale a été la bougie d’allumage de la formation lavalloise en inscrivant un tour du chapeau, ce qui a permis au Rocket d’effectuer une remontée en prolongation en l’emportant 3 à 2 sur les Bears de Hershey.

Rappelons qu’en juillet dernier, l’ailier a signé une deuxième entente avec les Canadiens de Montréal et il espère bien que les blessures vont le laisser tranquille.

Pour le reste, il s’en occupe!