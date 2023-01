La Société d’histoire veut sauver de la démolition une maison du 19e siècle

La Société d’histoire des Îles-Percées(SHIP) veut empêcher la démolition d’une résidence construite à la fin du 19e siècle située au 1291 chemin du Général-Vanier, dans la zone agricole de Boucherville.

Des membres de l’organisme et de la Société du patrimoine de Boucherville se sont présentés à la séance du conseil municipal, le 23 janvier, pour dénoncer ce projet de démolition.

Selon le président de la SHIP, Guy Théorêt, cette maison des années 1870-1900 est représentative du patrimoine bâti agricole de Boucherville et n’a pas besoin d’être démolie, mais plutôt rénovée et restaurée.

Même si elle a été modifiée au fil du temps, il est d’avis qu’elle représente une valeur patrimoniale. Il estime que la demande de démolition « tient d’un manque de volonté de restaurer et de préserver des bâtiments patrimoniaux et que des mesures doivent être prises pour exiger la préservation de bâtiments historiques ainsi que des bâtiments accessoires, autant villageois que ruraux, ceux-là mêmes qui forgent l’identité bouchervilloise. Cette maison peut être sauvée », conclut-il.

Une demande de permis avait été présentée au Comité consultatif de Boucherville et le conseil municipal devait statuer sur ce point lundi dernier, mais devant ce mouvement d’opposition, il a finalement été retiré de l’ordre du jour et reporté à une date ultérieure. « Nous allons en discuter entre nous et également écouter le propriétaire », a précisé le maire qui avait également fait remarquer que la Ville dispose d’un programme d’aide à la rénovation.