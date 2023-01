Nathalie Migneault présente l’exposition Écoute ce que tu vois! à la Galerie Jean-Letarte

Du 26 janvier au 19 mars, la Ville de Boucherville présente l’exposition Écoute ce que tu vois! à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

L’exposition en salle

L’artiste Nathalie Migneault propose une exposition conceptuelle, une mise en scène qui multiplie le potentiel communicatif artistique et visuel afin de discourir des mécanismes inusités de la communication. La matière qui est en soi silencieuse y est décortiquée sous forme d’assemblages. Les œuvres proposent une chorégraphie picturale d’objets ordinaires et banals défiant la capacité de rendre visible l’audible.

L’artiste

Native de Baie-Comeau, Nathalie Migneault quitte la Côte-Nord du Québec en 1991 pour parcourir le Canada d’est en ouest, puis s’absente cinq ans au Moyen-Orient.

De retour au Québec en 2002, elle s’établit sur la Rive-Sud de Montréal. Malgré ses nombreux déplacements, ses pinceaux et ses tubes de pigments l’ont toujours suivie.



Vernissage : le 26 janvier, 17 h