L’hiver rimera avec plaisirs, à Varennes

Parce que l’hiver peut aussi rimer avec plaisirs, les varennois sont invités à célébrer la saison froide (enfin c’est ce qu’on disait il n’y a pas si longtemps) dans le cadre du festival d’hiver qui se déroulera en fin de semaine prochaine. Et ca commence le par tout un party au nouveau Polydome vendredi le 3 février de 18h30à 21h pour une soirée patins tout en lumière et en musique.

Le samedi 4 février une foule d’activités et de jeux amusants sont prévus au parc Pré vert tels que des jeux d’hébertisme, des jeux de kermesse, des structures gonflables, de la trottinette des neiges, une petite butte à glisser avec prêt de tapis-luge, de la tire sur neige et une aire de repos chauffée. Un espace sera spécialement aménagé pour accueillir les tout-petits. Des activités éducatives portant sur le monde vivant, la nature et l’environnement seront présentés au kiosque de l’organisme Fous de nature.



Trois rendez-vous incontournables seront également proposés aux festivaliers. Dès 10 h, les participants pourront assister aux compétitions de la Classique hivernale de hockey et de ringuette sur glace sous le Polydôme. Près du foyer, les enfants pourront se réchauffer en écoutant un conte d’hiver narré par madame Suzanne. Deux représentations seront offertes à 11 h 30 et à 13 h 30. S’enchaineront des séances de yoga animées sur neige en compagnie de Radio V à 14 h et à 14 h 45.



Enfin le dimanche 6février, la fête davantage axée sur les sports d’hiver sera répartie entre le parc du Pré-Vert et la pente à glisser du parc Saint-Charles. Tandis que des skis de fond et des tubes pour glisser seront disponibles au parc Saint-Charles, les amateurs de plein air pourront emprunter des patins, des raquettes, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbikes) et des trottinettes des neiges au parc du Pré-Vert. Le service de prêt gratuit d’équipement est offert sur présentation de la Carte loisirs ou d’une preuve de résidence. Ouverts à tous, des activités d’initiations aux sports de glace tels que le patinage artistique et le hockey seront organisés sous le Polydôme en après-midi.

Des breuvages chauds seront offerts gratuitement au cours des trois journées d’activités. Les citoyens sont invités à apporter leur tasse et à privilégier le transport actif en guise d’effort pour préserver l’environnement.