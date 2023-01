Important projet de 80 nouvelles places en CPE au stationnement incitatif Sainte-Julie

C’est avec enthousiasme que le maire de Sainte-Julie, Monsieur Mario Lemay, ainsi que la directrice générale du CPE Julie-Soleil, Madame France Mayeu, annoncent un développement majeur dans le dossier de l’implantation d’un CPE situé sur le terrain du stationnement incitatif de Sainte-Julie. Cette annonce a été effectuée en présence de la ministre de la Famille et députée de Verchères, Madame Suzanne Roy.



Le CPE fera l’acquisition du terrain actuellement détenu par le ministère des Transports du Québec par l’entremise de la Ville de Sainte-Julie afin que le projet puisse rapidement démarrer. Ce projet prévoit l’éventuelle construction d’une nouvelle installation du CPE Julie-Soleil sur le site. Ce lieu, par son emplacement géographique stratégique, permettra d’améliorer significativement l’accessibilité à des services éducatifs à l’enfance de grande qualité pour les parents de la municipalité et de la région.



Il s’agit d’une étape importante dans le développement de ce projet. Le CPE Julie-Soleil travaillera étroitement avec la municipalité et le ministère afin de franchir les étapes restantes dans le projet.



« Je tiens à souligner le dénouement heureux de ce projet important pour les familles de la Ville de Sainte-Julie et de la région. Cette collaboration entre la Ville de Sainte-Julie et le CPE Julie-Soleil démontre avec éloquence l’importance et le rôle de tous et de chacun dans le développement de notre réseau de services éducatifs à l’enfance. Ce projet découle d’une planification rigoureuse et adéquate amorcée dès 2012 par la municipalité avec la création d’une réserve foncière sur ce terrain. Je remercie chaleureusement les représentants de la Ville et du CPE pour leur collaboration qui sera, j’en suis certaine, fructueuse », s’est réjouit Suzanne Roy, députée de Verchères et ministre de la Famille.



« La Ville a travaillé très fort avec ses partenaires afin d’offrir à ses citoyens de nouvelles places en CPE. Lorsque le stationnement incitatif a été construit, nous avions déjà prévu avec l’Agence métropolitaine de Transport et le ministère des Transports du Québec l’implantation d’un CPE à cet endroit, qui permettrait notamment aux usagers du transport collectif de laisser leurs enfants à la garderie avant de prendre l’autobus », a précisé Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« Le CPE Julie-Soleil est fier de ce développement majeur qui permettra d’amorcer le projet en vue d’une 4e installation pour notre CPE. Nous sommes très heureux d’être en mesure de mettre en place cet important projet qui bénéficiera aux jeunes familles de toute la région », a conclu France Mayeu, directrice générale du CPE Julie-Soleil.