Des subventions de 276 000 $ à 22 organismes de Boucherville

La Ville de Boucherville a octroyé en décembre dernier des subventions totalisant la somme de 276 200 $ à plusieurs organismes locaux afin de les appuyer dans leurs activités ou projets.

Des 22 organismes bénéficiaires, c’est le Festival Classica qui reçoit la plus large part du gâteau avec une subvention de 40 000 $ qui servira à la tenue de concerts.

Le Comité d’entraide de Boucherville s’est pour sa part vu attribuer deux subventions totalisant la somme de 35 500 $ pour, entre autres, assurer la pérennité de ses services et pour la mise sur pied d’une brigade événementielle de recrutement de nouveaux bénévoles.

Le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville bénéficie de 27 500 $ pour organiser son concours Vocation en Art et pour son projet Ponts d’entraide.

Le Club de natation de Boucherville qui célèbre son 50e anniversaire de fondation a reçu 25 000 $. Une somme équivalente a été offerte à la Société de développement commercial (SDC) pour l’animation du Centre urbain.

La Légion royale canadienne bénéficie de 22 000 $ pour le maintien des activités annuelles telles que la fête du Canada et la collecte de sang du maire.

Le Collectif 21 obtient un soutien de 20 000 $ pour faire la promotion du modèle d’agriculture urbaine et pour l’embauche d’une personne à temps plein pour la coordination des activités du jardin.

La Maison du bénévolat Ronald-Beaupré touche aussi 20 000 $ pour la gestion de ses frais fixes d’exploitation et pour le soutien aux organismes internes.

Le Centre des générations de Boucherville reçoit 10 000 $ pour un projet d’implantation d’un système infonuagique.

Grâce à deux subventions de 5 000$ chacune, l’École de voile de Boucherville sera en mesure d’embaucher un coordonnateur de camp de jour et de former et certifier ses moniteurs/instructeurs.

Une somme de 10 000 $ a été octroyée à l’Organisation du baseball mineur de Boucherville pour le renouvellement des équipements et des uniformes.

Des subventions allant de 1 000 à 6 000 $ ont été remises aux Filles d’Isabelle; au Théâtre Jankijou; à l’Association québécoise du goûte-boudin de Boucherville; à la Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville; au Club cycliste de Boucherville; à la Fondation internationale des Cultures à partager; à l’organisation du basketball; et à la Coopérative La Seigneurie de Boucherville.