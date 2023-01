Le Centre Bell pour les Seigneurs de Boucherville

L’équipe des Seigneurs de Boucherville, qui évolue dans la catégorie M11 C, a participé le dimanche 15 janvier dernier à la 23e édition du Festival de hockey mineur Esso au domicile des Canadiens de Montréal.

Cette classique annuelle permet à de jeunes hockeyeurs provenant des différentes régions administratives de Hockey Québec de jouer un match amical sur la même glace que leurs idoles de la LNH.

« Avoir la chance de jouer au Centre Bell et de se voir sur l’écran géant est une expérience unique. Marquer un but devant une section des gradins remplie de partisans est surréel », a mentionné le capitaine de l’équipe, Mathis Laliberté.

Les entraîneurs Dominic Labbé, Pierre David et Vincent Ménard.

Les joueurs Émile Rooke, Alexandre Labbé, Mathis Laliberté, Raphael Baker, Antoine Aspirault, Clémence David, Noah Kazamias, Thomas Devault, Sidney Ménard, Nassim Taleb et Jérémy Petit.