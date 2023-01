Augmentation de salaire de plus de 6 % pour des élus de l’agglomération de Longueuil

Des élus de l’agglomération de Longueuil profiteront d’augmentation de salaire en 2023. Dans le cas de Longueuil, les augmentations dépasseront même 6 %.

Longueuil

En fait ce sont les élus de Longueuil qui toucheront les plus fortes augmentations soit 6,7%, selon une nouvelle diffusée mardi dernier sur le site du « Courrier du Sud ».

En 2023, le salaire de base de la mairesse Catherine Fournier passe de 90 969$ à 97 060$.

A cela s’ajoute des rémunérations pour sa présence à l’agglomération, à la CMM et à l’ARTM, entre autres pour un salaire global qui dépassera 180,000$. Du côté des conseillers municipaux, leur salaire de base passe de 49 640$ à 52 965$. Les conseillers qui siègent aussi au comité exécutif toucheront pour leur part un salaire total de plus de 120,000$

Boucherville

À Boucherville, le salaire des élus serait en principe ajusté au taux d’augmentation de l’IPC du mois de décembre du Canada.

La directrice des communications, Julie Lavigne n’était cependant pas en mesure de préciser de quel ordre sera la hausse « Nous ne sommes pas en mesure de donner suite à la question pour l’instant. Nous ne pouvons pas confirmer de pourcentage, l’IPC Canada venant tout juste d’être dévoilé. Les ressources humaines travaillent le dossier et effectuent les vérifications nécessaires. Nous devrions être en mesure de vous répondre dans les prochaines semaines ».

Cela dit, selon Statistiques Canada l’IPC de décembre a été de 6,3%.

En 2022, le salaire de base du maire Jean Martel était de 106 660$. Celui des conseillers était de 29 420$.

Brossard

En 2022, le salaire de base de la mairesse de Brossard Doreen Assaad était de 103 143$et celui des conseillers a été de 33 739$. Pour l’heure il semble que le salaire des élus sera là aussi bonifié mais le pourcentage n’a pas encore été précisé.

Saint-Lambert : 3,7%

À Saint-Lambert, le salaire de base de la mairesse Pascale Mongrain sera porté à 45 822$ soit une augmentation moyenne de 3,7 %. Celui des conseillers sera de 16 812$ soit une augmentation du même ordre

Saint-Bruno-de-Montarville 2 %

Enfin,, du côté de Saint-Bruno-de-Montarville, les élus ont opté pour une augmentation plus modeste soit de 2 % seulement. Le salaire de base du maire Ludovic Grisé Farand passe de 72 147$ à 73 590$. Les conseillers municipaux toucheront un salaire de 24 530$ soit 2% de plus que l’an dernier.

Bien que ces cinq maires et siègent tous au conseil d’agglomération, les augmentations votées demeurent de compétences locales et ont été décidé dans chacune des municipalités.