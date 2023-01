Programmation hivernale de la résidence artistique du Café centre d’art

La Ville de Boucherville présente les artistes sélectionnées dans le cadre du projet de résidence artistique du Café centre d’art (536, boul. Marie-Victorin, local 302, 3e étage ) pour les mois de janvier à mai 2023. Il s’agit des artistes Céline Lozeau, Johanna Griffith et Christine Girard.



Cet espace, dédié à la recherche et à la création, leur permettra de créer dans un contexte différent de leur atelier personnel et de se nourrir de rencontres citoyennes.



Les citoyens sont invités à venir rencontrer ces artistes à l’œuvre et à participer à des ateliers de création en leur compagnie. Voici la programmation :



Céline Lozeau | Le pouvoir des liens humains

Du 30 janvier au 30 mars 2023



L’artiste s’intéresse au pouvoir des liens tissés au fil des jours. Ses statuettes allient fluidité et fragilité, dévoilant la force et la vulnérabilité de l’être humain. Elle partagera toutes les étapes de la création d’une œuvre : conception, modelage et coloration.



• Rencontres avec l’artiste : lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 10 h et 15 h

• Atelier de création* : vendredi 10 février, 9 h à 15 h



Johanna Griffith | S’orienter vers la lumière

Du 13 mars au 14 avril 2023



La lumière est source de nourriture pour la plante et d’espoir pour l’humain. Les plantes seront le sujet et le matériel explorés dans cette résidence. Les encres végétales seront mises à l’honneur avec la technique du bois gravé japonais.



• Rencontres avec l’artiste : lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 10 h et 15 h

(fermé les 7 et 10 avril, en raison du congé de Pâques)

• Ateliers de création* : vendredis 17 et 31 mars, 9 h à 11 h



Christine Girard | Esprit libre : explorations créatives intuitives

Du 24 avril au 26 mai 2023



L’artiste puise son inspiration dans le travail de Borduas et de Riopelle ainsi que dans les créations d’artistes intuitifs, tels Nicholas Wilton. Esprit libre est la continuité de son exploration avec différents médiums dans l’instinctif, l’automatisme et l’intuitif sur toile. Laissez-vous porter par l’aventure de cette résidence.



• Rencontres avec l’artiste :

o Mardi, entre 9 h et 12 h

o Jeudi, entre 13 h et 16 h

• Ateliers de création* : vendredis 12 et 19 mai, 9 h à 11 h



*Tous les ateliers de création comportent un nombre de places limitées. Une réservation par téléphone est donc requise, au 450 449-8650, poste 8814.