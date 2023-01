Des opossums à Boucherville

Plusieurs observations d’opossum ont été sur la Rive-Sud au cours des dernières semaines et Boucherville n’y échappe pas. Sylvain Landry, un résident de la rue Étienne-Marchand dans le secteur Ouest a capté, il y a quelques semaines, cette photo d’un opossum qui se régalait de pelures de fruits dans sa cour arrière. La présence de la bête l’a un peu surpris sans l’inquiéter car l’opossum n’est pas reconnu comme un animal dangereux. Au début de décembre il a pu l’observer durant quatre ou cinq jours consécutifs puis il semble avoir changé de territoire.

Des opossums ont aussi été observés à de nombreuses reprises dans la région dont à Contrecœur ainsi que dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Membre de la grande famille des marsupiaux l’opossum nous arrive des États-Unis et semble s’adapter de plus en plus à notre région en raison du fameux réchauffement des températures. Il peut atteindre la taille d’un chat domestique, par exemple. Craintif, il a l’habitude de fuir les contacts avec les humains. Carnivore, il se nourri souvent du contenu des poubelles c’est pourquoi, pour ne pas les avoir dans notre cour, il faut éviter de lui offrir nourriture et gite car il peut s’habituer rapidement à votre hospitalité!