Alerte à la grosse tempête… de plaisirs lors des Julievernales!

L’hiver peut être long si on ne fait pas d’activités extérieures à l’occasion. Heureusement pour ceux qui veulent s’amuser dehors un peu, les Julievernales approchent à grands pas… de raquette!

Le samedi 28 janvier, de 18 h 30 à 22 h à la pente à glisser, il y aura des glissades lumineuses pour petits et grands et des tubes seront prêtés gratuitement, alors qu’un DJ sera sur place pour animer la soirée et faire bouger tout le monde sur le rythme du party! À cette occasion, il est à noter que les amateurs de snowboard sont invités à amener leur équipement pour essayer le parc à neige éphémère qui sera installé pour l’occasion.

Le lendemain, de 12 h 30 à 16 h 30, il sera possible de s’initier au snowskate, au fatbike, à la raquette et à la luge, vous aurez le choix, et il sera encore possible d’emprunter des tubes pour la glissade. Avis aux amateurs du film La guerre des tuques, des batailles de balles de neige présentées par Desjardins se dérouleront au cours de l’après-midi, et le Carrefour familial de Sainte-Julie animera des activités pour les tout-petits.

Le populaire concours Bricole ton traîneau, organisé par le Club Optimiste, sera de retour pour une troisième édition. L’an passé, les spectateurs ont pu admirer un bateau pirate, Mario Kart, une auto de police, un tank, un dragster, un voilier, une seringue géante (oui, oui!), SOS fantômes, et même des dés à jouer!

On espère que dame Nature sera « de notre bord », mais il est à noter que, lors de ces deux journées, des zones de chaleur seront accessibles sur le site afin de permettre aux participants de se réchauffer. De plus, du chocolat chaud sera distribué gratuitement les 28 et 29, pour se chauffer la bedaine, ou juste pour le fun!

Il est à noter que, lors de l’événement, le stationnement de l’aréna ne sera pas accessible. Les citoyens sont invités à se stationner dans les rues entourant le parc Armand-Frappier, dans le stationnement incitatif et dans le stationnement situé face au 201, boulevard Armand-Frappier. Des mesures seront mises en place pour sécuriser la traverse des intersections afin de se rendre sur le site de l’activité.