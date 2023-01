Pour une quatrième année, la Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique de l’année. Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 février pour faire connaître leur choix.



Le choix du Toponyme coup de foudre se fait parmi les douze noms de lieux présélectionnés par la Commission pour leur originalité, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel. Cette année, l’un d’entre eux, Promenade des Porteurs-d’Espoir, désigne un lieu se trouvant dans la région de la Montérégie.



Cette promenade piétonnière en bois longe le chemin du Richelieu, à McMasterville. Son nom reprend celui du documentaire Les porteurs d’espoir, réalisé en 2010 par Fernand Dansereau. Ce documentaire met en lumière la contribution des élèves de l’école primaire La Farandole, établie à McMasterville, à un projet imaginé par un enseignant afin d’outiller les jeunes pour relever les défis environnementaux.



Pour tous les détails et pour voter : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/salle-de-presse/communiques-de-presse/20230119-vote-coups-coeur-monteregie.aspx.