Québec octroie 128 700 $ à deux médias communautaires de la circonscription

19Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l’octroi d’une somme de 128 700 $ à deux médias communautaires de la circonscription de Verchères en 2022-2023.



Ce soutien est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires. Ce programme vise à appuyer les médias imprimés, radios, télévisions et médias en ligne communautaires dans la poursuite de leur mission et la réalisation de leur plan d’action. Une somme additionnelle provient du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire, qui a pour but de soutenir les organismes communautaires.



Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les Québécois aient accès à une information diversifiée et de qualité, qui reflète la réalité de chacune des régions. Il veut par ailleurs soutenir les médias communautaires dans leurs efforts pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional.



Montants octroyés par média communautaire dans la circonscription: Télévision Rive-Sud, 55 000 $, et la Radio communautaire de la Rive-Sud, 73 700 $.



« En appuyant les médias communautaires, le gouvernement du Québec reconnait leur rôle essentiel d’informer la population. Grâce à ce soutien, l’offre d’information locale et régionale offerte aux Québécoises et des Québécois de toutes les régions du Québec continuera d’être diversifiée et adaptée à leur réalité régionale. Les médias pourront par ailleurs poursuivre leurs actions pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional », a précisé Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.



« Nos médias de proximité nous permettent d’avoir accès à une diversité de points de vue et à une information de qualité, en phase avec les réalités locales et régionales. Dans le contexte où le secteur des médias vit de grandes transformations, il est important de les soutenir afin que les citoyens aient accès à une information diversifiée et de qualité, qui reflète la réalité de chacune de nos régions », a renchéri Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.



Fait saillant :



• À l’échelle nationale, ce sont 155 médias communautaires qui ont bénéficié d’un soutien financier en 2022-2023, pour un montant total de plus de 6,1 M$.

o Un montant de 5 573 600 $ est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires du ministère de la Culture et des Communications.

o Un montant additionnel de 568 000 $ provient du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-2027, qui vise principalement à assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action communautaire.



