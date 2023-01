La Fondation du CHSLD Jeanne-Crevier inspire une page de bande dessinée

Pour souligner la contribution de milliers de personnes qui ont permis d’accélérer le rythme d’administration de vaccins durant la pandémie de la Covid-19, Jean-Bernard Trudeau, médecin et vaccinateur, a eu l’idée de créer une bande dessinée où l’art et la santé se côtoient. Mario Malouin, dessinateur en a fait les illustrations et l’organisme Les Impatients en a assuré la production.

La page 11 de cette bande dessinée rappelle que nos aînés d’aujourd’hui étaient les jeunes d’hier et que les jeunes d’aujourd’hui sont les aînées de demain. Et l’inspiration de cette page vient des Grandes Soirées de la Fondation du CHSLD Jeanne-Crevier où on projette sur grand écran des photos de résidents tout en rappelant leurs contributions passées à la société.

La planche originale de cette page 11 sera exposée au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême à la fin du mois de janvier.

Les Impatients est un organisme qui aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique, en offrant gratuitement des ateliers d’art. Tous les profits de la vente de cet album contribueront au fonctionnement de l’organisme. L’album « Ensemble contre la Covid » est disponible chez tous les libraires au coût de 27,95$.