Conférence : Adieu les Français, bonjour les Anglais

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) vous invite à découvrir comment la Nouvelle-France, qui devait être le joyau de la couronne française, a été abandonnée par la France en 1763. Malgré ce détachement de la mère patrie, les Canadiens français ont su conserver leur langue et leur style de vie, et assurer leur survie dans la mer anglophone américaine.

Le conférencier invité est Patrick Péloquin, diplômé en histoire et en enseignement, enseignant et, depuis novembre 2022, maire de Sorel-Tracy. Son récit imagé et entraînant décrit une Nouvelle-France qui survit, malgré un Traité de Paris qui la livre à l’Angleterre. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 25 janvier à 19h30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville.

Entrée : gratuite pour les membres de la Société d’histoire des Îles-Percées, 5 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.